بالفيديو: محافظ ميسان يفتتح محطة اسالة بفضل تبرعات أحد المواطنين

قبل افتتاح محطة الاسالة في احدى قرى قضاء علي الغربي في ميسان، كان الماء الذي يصل الى البيوت يأتي مباشرة من النهر دون مروره بمراحل التعقيم.
هذا ولم تستلم محافظة ميسان اية تخصيصات مالية لانجاز المشاريع الخدمية حسب ما اكده محافظها الذي اشار الى ان موازنة ميسان من اقل الموازنات بين المحافظات.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.
مشروع ماء قرية الرسالة كان متوقفا الا انه تم انجازه بجهود وصفت بالاستثنائية.
الارض التي اقيم عليها المشروع تبرع بها احدى ساكني القرية ما اسهم بسرعة انجازه ووصول الماء الصالح للشرب لأبعد نقطة في المنطقة.
هذا ولم تستلم محافظة ميسان اية تخصيصات مالية لانجاز المشاريع الخدمية حسب ما اكده محافظها الذي اشار الى ان موازنة ميسان من اقل الموازنات بين المحافظات.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.
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