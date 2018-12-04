بالفيديو.. صراخ واحتجاجات وهتافات في قاعة البرلمان

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن مشادة كلامية حدثت بين هيئة رئاسة البرلمان وعدد من البرلمانيين غالبيتهم ائتلاف سائرون.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن ائتلاف سائرون اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم اكتمال النصاب وبعد اعادة العد اتضح ان النصاب غير مكتمل.

واشار المصدر الى أن هذه الاحتجاجات والهتافات اطلقها النواب في قاعة البرلمان بعد اعلن عدم اكتمال النصاب.

