تأجيل جلسة البرلمان نصف ساعة بسبب اختلال النصاب

الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بتأجيل جلسة البرلمان نصف ساعة بسبب "اختلال النصاب"، وذلك للمرة الثانية اليوم.
وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا، وذلك بعد تأجيل عقده نصف ساعة صباح اليوم لعدم اكتمال النصاب.
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بتأجيل جلسة البرلمان نصف ساعة بسبب "اختلال النصاب"، وذلك للمرة الثانية اليوم.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي دعا رؤوساء الكتل للمداولة".
وكان مصدر نيابي قد أفاد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن جلسة البرلمان عقدت بمقاطعة كتلة الاصلاح والاعمار، مشيرا الى جمع 50 توقيعا لاعادة احتساب النواب داخل الجلسة.
وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا، وذلك بعد تأجيل عقده نصف ساعة صباح اليوم لعدم اكتمال النصاب.
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