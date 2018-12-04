مصدر: جلسة البرلمان عقدت بمقاطعة كتلة الاصلاح والاعمار

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن جلسة البرلمان عقدت بمقاطعة كتلة الاصلاح والاعمار.

واشار المصدر، لـ الخليج 365، الى جمع 50 توقيعا لاعادة احتساب النواب داخل الجلسة.

وعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا.

وقال مصدر نيابي، إن "الحلبوسي أعلن إكتمال النصاب وعدد الحاضرين الذي بلغ ١٦٨ نائبا، وافتتاح الجلسة للدورة النيابية الرابعة".



واضاف أن "جدول الأعمال الجلسة تضمن، طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق في خصخصة توزيع الطاقة، و التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية".