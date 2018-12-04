البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي بحضور 168 نائبا



عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا. الخليج 365/ بغدادعقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 168 نائبا. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي أعلن إكتمال النصاب وعدد الحاضرين الذي بلغ ١٦٨ نائبا، وافتتاح الجلسة للدورة النيابية الرابعة". واضاف أن "جدول الأعمال الجلسة تضمن، طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق في خصخصة توزيع الطاقة، و التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية".







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