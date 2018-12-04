مصدر نيابي: اكمال نصاب جلسة البرلمان للتصويت على الوزراء

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بأن نصاب جلسة مجلس النواب اكتمل لغرض عقد الجلسة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اعضاء البرلمان دخلوا قاعة المجلس بعد ان كانوا يعقدون اجتماعات لغرض اختيار الوزراء المتبقين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النصاب لعد الجلسة اكتمل، وسيقوم رئيس المجلس محمد الحلبوسي بعقد الجلسة بشكل رسمي.

