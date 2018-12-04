هيئة الاستثمار: الدفاع وعمليات بغداد توقف مشروعين استثمارين بلا سابق انذار

الخليج 365/ بغدادذكرت هيئة استثمار بغداد، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع وعمليات بغداد اوقفتا مشروعين استثمارين في القطاع السكني بلا سابق انذار.

وقال الهيئة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الدفاع الفرقة ١١ أوقفت مجمعا سكنيا لانشاء ١٢٥٠ وحدة سكنية في منطقة الحسينة"، مبينة أن "قيادة عمليات بغداد منعت دخول المواد الانشائية والمعدات الى مجمع بوابة العراق السكني الواقع في مطار المثنى بحج واهية".



وأضافت أن "العمل تعطل في مشاريع الاعمار والبناء في بغداد"، داعية "رئيس الوزراء للتدخل في ايقاف الاجراءات التعسفية بحق المستثمرين من قبل الدفاع والعمليات دعماً للعملية الاستثمارية ومنع تعطيل العشرات من فرص العمل للعراقيين".

واشارت الهيئة الى الى "وجود عدد من المشاريع الاستثمارية الاخرى في مختلف القطاعات تعاني التعطيل بسب الاجراءات التعسفية لوزارة الدفاع ومنها مجمعات سكنية في التاجي والزعفرانية وغيرها".