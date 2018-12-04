نواب بابل يهددون باتخاذ موقف في حال عدم تمثيل المحافظة بالكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادأعلن نواب محافظة بابل، الثلاثاء، تقديم أسماء شخصيات تكنوقراط من المحافظة ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية، مهددين باتخاذ موقف في حال عدم تمثيل بابل بالتشكيلة الحكومية.

وقال النائب هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب بابل، وحضرته الخليج 365، إن "بابل محرومة من الخدمات وكنا ننتظر أن يكون الوزراء لكل العراق وليس وزيراً لكل محافظة".



وأضاف الجبوري، "سيكون لنا موقف وسيتم دراسته بحال تغافلت الكتل السياسية عن تمثيل المحافظة بالكابينة الوزارية فهي منذ 15 عاماً بلا تمثيل وزير أو وكيل وزير، وقد تم تقديم اسماء شخصيات تكنو قراط من اساتذة ومثقفين ليكونوا ضمن الكابينة الوزارية بانتظار إنصاف المحافظة".