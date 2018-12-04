اجتماع بين عبد المهدي ورؤساء الكتل لبحث استكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء الكتل للتفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع يأتيى من أجل التفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية".
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، قبل قليل، إلى مبنى مجلس النواب من أجل عرض أسماء المرشحين لتولي الوزارات الثماني المتبقية في جلسة اليوم.
أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء الكتل للتفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعاً يُعقد الان في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، بين رئيس الوزراء ورؤساء الكتل النيابية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماع يأتيى من أجل التفاوض بشأن استكمال الكابينة الوزارية".
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، قبل قليل، إلى مبنى مجلس النواب من أجل عرض أسماء المرشحين لتولي الوزارات الثماني المتبقية في جلسة اليوم.
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