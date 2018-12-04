تصديق اعترافات متهم باغتيال المعارض العراقي السابق طالب السهيل

الخليج 365/ بغدادصدقت الهيئة التحقيقية القضائية في المحكمة الجنائية العليا، الثلاثاء، اعترافات متهم شارك باغتيال المعارض العراقي السابق طالب السهيل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المتهم كان في تلك الحقبة يشغل منصب القائم باعمال السفارة العراقية في بيروت عام ١٩٩٤ فضلا عن كونه ضابطاً في جهاز المخابرات السابق".



واضاف ان "المتهم اعترف باشتراكه في ارتكاب الجريمة من خلال اخفاء الاسلحة التي نفذت بها عملية الاغتيال فضلاً عن اعترافه بتفاصيل تلك العملية التي نفذها جهاز المخابرات السابق".