بالفيديو: بعد تفاقم الخلافات صالح يدخل على خط أزمة إكمال تشكيل الحكومة

سلسلة اللقاءات التي أجراها صالح مع عدد من قادة الكتل في محاولة لتحريك الجمود في ازمة اكمال التشكيلة الوزارية وحضّ الكتل السياسية على المزيد من الحوار وانهاء خلافاتها بأسرع وقت، لم تثمر عن شيء ايجابي وكأنها تراوح مكانها وتعدت حدود زمانها.
وشدّد صالح خلال لقاءاته على إكمال التشكيلة الوزارية والعمل بشكل جدّي تلبية لحقوق وطموحات المواطنين كافة بالاستقرار والتقدم والحياة الكريمة والوصول إلى مرحلة ملحوظة من الانسجام السياسي بين الكتل، لاختيار أفضل الأسماء لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وذكرت مصادر سياسية مقربة من هرم السلطة، إن رئيس الجمهورية أجرى اتصالات مع مختلف الكتل بعدما انقسمت الأحزاب الى فريقين متنازعين وأصبح عبد المهدي طرفاً فيها، مبينة أن الرئيس صالح يمتلك علاقات جيدة مع غالبية الكتل وسيكثف لقاءاته من اجل دعم الحكومة والاسراع في اكمال الحقائب الشاغرة التي تنعكس على واقع المواطن بشكل مباشر.
وفي ظل الصراع المتشظي بين الكتل، يبقى الشعب العراقي ينتظر بارقة أمل تنجيه من كوارث السياسة التي عصفت وتعصف بالبلد بين الحين والاخر من دون حلول جذرية تستند على قوانين حتمية تكون اساسا في حل الخلافات.
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