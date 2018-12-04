تاجيل عقد جلسة البرلمان نصف ساعة

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، الثلاثاء، ان رئاسة البرلمان قررت تاجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب".

