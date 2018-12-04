عبد المهدي يصل مبنى البرلمان

الخليج 365/ بغدادوصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى مبنى البرلمان.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى مبنى البرلمان".

واضاف ان "ذلك جاء من اجل تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.

