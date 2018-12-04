الخليج 365/ بغداد
وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى مبنى البرلمان.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الى مبنى البرلمان.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى مبنى البرلمان".
واضاف ان "ذلك جاء من اجل تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدي يصل مبنى البرلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .