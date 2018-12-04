نائب يكشف عن تمرير ست وزراء بجلسة اليوم

الخليج 365/ بغداد
كشف النائب عن البناء مهدي امرلي، الثلاثاء، ان البرلمان سيمرر ست وزراء بجلسة اليوم.
واضاف امرلي ان "المحور الوطني معترضين على مرشح الدفاع، وهناك خلافات على وزارة الهجرة بين نواب المكون الكردي".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
كشف النائب عن البناء مهدي امرلي، الثلاثاء، ان البرلمان سيمرر ست وزراء بجلسة اليوم.
وقال امرلي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى مجلس النواب"، مبينا انه "سيتم اليوم تمرير ست وزراء باستثناء الدفاع والهجرة".
واضاف امرلي ان "المحور الوطني معترضين على مرشح الدفاع، وهناك خلافات على وزارة الهجرة بين نواب المكون الكردي".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
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