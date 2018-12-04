بالفيديو: هكذا يتم البحث عن الوظائف أو شراء البضائع إلكترونيًا

البحث عن وظيفة والترويج او التسويق الشخصي للبحث عن عمل من خلال البوابة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما سعى إليه وأسّسه بعض الشباب الخريجين داخل العاصمة بغداد بعد صعوبة إيجاد التعيينات والتوجه نحو القطاع الخاص خلال السنوات الاخيرة.

وترى جهات عدة بأن التوجه أصبح نحو المواقع والمتاجر الالكترونية بدلا عن الواقعية، وذلك عند البحث لشراء الاجهزة الكهربائية والمواد المنزلية وغيرها، بسبب سهولة الطلب والتوصيل والاسعار المفتوحة حسب الامكانية الشرائية.



ويسعى العراق اليوم للحاق بركب الدول المتطورة التي باتت تعتمد على النظام الالكتروني في معظم تعاملاتها، بعد ان شهد التداول الالكتروني في الاونة الاخيرة نهضة كبيرة خاصة بعد العام الفين وثلاثة، وما باتت تحمله المواقع من ميزات تمكّن الفرد من البحث والحصول على اي شي بضغطة زر واحدة.

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