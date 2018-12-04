استئناف الرصافة: القبض على متهم بالدكة العشائرية في المدائن



أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، توقيف متهم اقدم على ارتكاب جريمة الـ(الدكة العشائرية) واتخاذ الإجراءات بحقه وفقاً لقانون مكافحة الارهاب. الخليج 365/ بغدادأعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، توقيف متهم اقدم على ارتكاب جريمة الـ(الدكة العشائرية) واتخاذ الإجراءات بحقه وفقاً لقانون مكافحة الارهاب. وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق المدائن اوقفت متهماً بقضايا الـ(الدكة العشائرية) لقيامه باطلاق النار من سلاحه الشخصي على منزل عائد لمواطن في منطقة المدائن لوجود خلافات عشائرية بينهم".





واضافت أن "محكمة تحقيق المدائن اتخذت الإجراءات كافة بحقه وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وأحالته على محكمة الموضوع لكي ينال جزاءه العادل".

واضافت أن "محكمة تحقيق المدائن اتخذت الإجراءات كافة بحقه وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وأحالته على محكمة الموضوع لكي ينال جزاءه العادل".

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