بالفيديو: النفط تستنفر كوادرها لاسناد الكهرباء نتيجة السيول الاخيرة

استنفار كبير لوزارة النفط من خلال الدعم بالكوادر والاليات التخصصية من اجل معالجة السيول ومساندة وزارة الكهرباء بعد تعرّض ابراج نقل الطاقة في محافظة واسط الى السقوط بسبب السيول والامطار .

في هذا الاطار، قال شاكر جواد، مدير فرع واسط للمشتقات النفطية: "تم توجيه الاليات من محافظة بغداد والمحافظات المجاورة الى محافظة واسط وذلك لمعالجة السيول والامطار التي حدثت في المحافظة مؤخرا والمساهمة مع وزارة الكهرباء بتعبيد الطرق امامهم حتى يتم اعادة الابراج التي سقطت من جراء السيول والامطار". (كلام محكي)



وأضاف احمد صالح ، مدير علاقات واعلام شركة توزيع المنتجات النفطية فرع واسط:"احنة اليوم الجاي يقدم خدمة من سايق من موظف كلهم عبارة عن عراق مصغر تلكة ابو النجف والموصل والحلة الان في هذا الموقع ما يقارب تلاثين الية تعمل". (كلام محكي)

دائرة كهرباء واسط التي تحدثت عن سقوط خمسة ابراج، اكدت من جانبها ان التعاون اسهم حتى الان بفتح طرق لأربعة ابراج ستعود للخدمة الخدمة سيكون خلال اربعة ايام.

حيدر محمد، من كهرباء واسط، قال: "تعرضت عدنة ابراج عدد خمسة للسقوط على خط شمال الكوت جنوب الكوت وحاليا احنة متواجدين بمواقع العمل والشغل مستمر اربع وعشرين ساعة ". (كلام محكي)

وكانت محافظة واسط قد شهدت موجة من الاعاصير والامطار الغزيرة مع سيول قادمة من الجانب الايراني تسببت بخروج احد الخطوط الكهربائية المغذية الى مناطق جنوب الكوت عن الخدمة بعد سقوط خمسة ابراج فضلا عن سقوط الكثير من الاعمدة الكهربائية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.

