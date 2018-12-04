النزاهة تنفي إقامة محققي الهيئة وقفة تضامنية اليوم

الخليج 365/ بغدادنفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إقامة محققي الهيئة وقفة تضامنية اليوم، مؤكدةً أن أية وقفة تضامنية بحاجة إلى موافقات رسمية من رئاستها.

وقال المركز الإعلامي للهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن محققي الهيئة لم ينظموا أية وقفة تضامنية اليوم.

وأضاف البيان، أن "أية وقفة تضامنية بحاجة إلى موافقات رسمية من رئاسة هيئة النزاهة".

