الخزعلي يدعو إلى عدم تحويل موضوع الحكومة إلى محاولة لـ"فرض الإرادات"

الخليج 365/ بغداد
دعا الأمين العام لحركة "أهل الحق" قيس الخزعلي، الثلاثاء، الجميع إلى عدم تحويل موضوع الحكومة إلى محاولة لـ"فرض الإرادات".
وأضاف الخزعلي "أرجو من الجميع أن لا يتحول موضوع الحكومة إلى غاية ومحاولة فرض إرادات وانما الصحيح أن الحكومة هي وسيلة لتحقيق غاية".
وتابع، أن "الغاية هي خدمة أبناء شعبنا وهذا يحصل اذا أعطينا لرئيس الوزراء الفرصة ليختار وزراءه وفق قناعاته حتى يتحمل هو المسؤولية ومن ثم إعطائه فترة معقولة للحكم على حكومته بالنجاح أو الفشل".
دعا الأمين العام لحركة "أهل الحق" قيس الخزعلي، الثلاثاء، الجميع إلى عدم تحويل موضوع الحكومة إلى محاولة لـ"فرض الإرادات".
وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أملنا بأعضاء مجلس النواب الموقر أن يكونوا على قدر المسؤولية في التصويت لمن يعتقدون أنه فعلاً الأنفع".
وأضاف الخزعلي "أرجو من الجميع أن لا يتحول موضوع الحكومة إلى غاية ومحاولة فرض إرادات وانما الصحيح أن الحكومة هي وسيلة لتحقيق غاية".
وتابع، أن "الغاية هي خدمة أبناء شعبنا وهذا يحصل اذا أعطينا لرئيس الوزراء الفرصة ليختار وزراءه وفق قناعاته حتى يتحمل هو المسؤولية ومن ثم إعطائه فترة معقولة للحكم على حكومته بالنجاح أو الفشل".
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