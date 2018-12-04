المالكي: البرلمان امام خيارين اما التصويت او الفوضى

الخليج 365/ بغداد
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، ان مجلس النواب امام خيارين اما التصويت على المرشحين او التوجه نحو الفوضى.
وقال المالكي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر، وتابعته الخليج 365، ان "مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، او الذهاب نحو الفوضى".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، ان مجلس النواب امام خيارين اما التصويت على المرشحين او التوجه نحو الفوضى.
وقال المالكي في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في تويتر، وتابعته الخليج 365، ان "مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، او الذهاب نحو الفوضى".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية حيث تضمن جدول اعمالها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية.
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