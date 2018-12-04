عبد المهدي يعرض على العبادي مقترحا يساهم بجهود البناء

الخليج 365/ بغدادأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الأخير عرض على رئيس الحكومة السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي "فكرة" عقد اجتماع دوري بينه وبين رؤساء الوزراء السابقين للاستفادة من التجارب السابقة من جهة وللمساهمة في جهود البناء والتقدم الى الامام.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومحاربة الفساد ودعم الحكومة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وتوفير كل ما من شأنه ان يخدم البلد والمواطنين".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء عرض على الدكتور العبادي فكرة عقد اجتماع دوري بينه وبين رؤساء الوزراء السابقين للاستفادة من التجارب السابقة من جهة وللمساهمة في جهود التغير والبناء والتقدم الى الامام".

