انتخاب العسل نائبا فنيا لمحافظ الانبار



افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس الانبار انتخب جاسم العسل نائبا فنيا للمحافظ. الخليج 365/ بغدادافاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن مجلس الانبار انتخب جاسم العسل نائبا فنيا للمحافظ. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة الانبار انتخب اليوم جاسم العسل نائبا فنيا للمحافظ". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "1لك تم بالاغلبية المطلقة".





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