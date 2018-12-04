الإعدام لمدان بالاشتراك في الهجوم الإرهابي على جامعة الإمام الكاظم ببغداد

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق احد منفذي الهجوم الانتحاري على مبنى جامعة الإمام الكاظم عام 2014.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة الجنايات في استئناف ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان بالاشتراك في تنفيذ الهجوم الارهابي بالأحزمة الناسفة على جامعة الامام الكاظم في بغداد في 20 نيسان 2014 الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".



وأضاف أن "قرار الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

