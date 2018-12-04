محافظ كركوك: لم يردنا كتاب رسمي بشأن ايقاف العمل بالنقاط الجمركية مع اربيل

الخليج 365/ كركوكاعلن محافط كركوك راكان سعيد، الثلاثاء، انه لم يرد للمحافظة كتاب رسمي بشأن ايقاف العمل بالنقاط الجمركية مع كردستان.

وقال سعيد في حديث لـ الخليج 365، ان "اتصالا ورد لنا من رئيس الجمارك الى مدير النقاط الجمركية في كركوك، ابلغه بايقاف العمل بالنقاط الجمركية بين كركوك وكردستان".

واضاف انه "لم يرد كتاب رسمي حتى الان بشأن ذلك".

واكد النائب عن نينوى شيروان جمال آغا الدوبرداني، امس الثلاثاء، موعد سحب موظفي الهيأة العامة للكمارك بين محافظتي كركوك ونينوى.

