وقفة تضامنية لمحققي النزاهة في بغداد احتجاجا على اعتقال زميل لهم بالانبار

الخليج 365/ بغدادنظم عدد من محققي هيئة النزاهة في مديرية تحقيق بغداد، الثلاثاء، وقفة تضامنية احتجاجا على اعتقال زميل لهم بالانبار.

وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "محققي هيئة النزاهة في مديرية تحقيق بغداد، نظموا اليوم وقفة تضامنية مع زميلهم المحقق رائد الفهداوي الذي اعتقل على يد قوة امنية في الانبار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المحققين طالبوا رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا في الموضوع لحمايتهم من الفاسدين".



وأفاد مصدر امني في محافظة الانبار، امس الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت مدير نزاهة الانبار السابق، مبينا ان عملية الاعتقال جرت وفق مذكرة قبض صادرة بحقه.