نائب عن نينوى: الاجراءات الجمركية بمنفذ فايدة الغيت وبالامكان نقل بضائعهم دون عراقيل

هل تعتقد ان المقترحات التي وافق عليها رئيس الوزراء بشأن الزخم المروري ستقلل من ذلك؟ النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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