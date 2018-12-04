باسيل يعد عبد المهدي برفع "الفيزا" للعراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق ولبنان، فيما تعهد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل برفع سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل والوفد المرافق له".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والطاقة والاوضاع في المنطقة".

وبين، أن "وزير الخارجية اللبناني نقل تحيات رئيس الجمهورية لعبد المهدي ومباركته له بتشكيل الحكومة، مؤكدا سعي لبنان لتوطيد علاقاتها مع العراق وان تكون المرحلة المقبلة واعدة لتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين".

وأشار البيان، إلى أن "وزير الخارجية اللبناني تعهد برفع سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء رحب بالوفد الضيف، مؤكدا على اهمية تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والاستمرار بتفعيل اللقاءات المشتركة وتوحيد المواقف".

ولفت إلى أن عبد المهدي "أكد أن العراق بدأ يستعيد عافيته وموقعه وأن هناك استقرارا امنيا وملاحقة لخلايا الارهاب، مشيرا الى ان الحكومة تعمل باقصى جهد لتنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات وفرص العمل".

