نائب يصف الحكومة بـ"المحاصصاتية" ويحذر من نتائج "كارثية" على العراق

الخليج 365/ بغدادوصف عضو مجلس النواب أحمد الجبوري حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"المحاصصاتية"، محذراً من نتائج "كارثية" على العراق في حال فشل الحكومة.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه "بعد اكتمال الترشيحات النهائية لحكومة عبد المهدي، اصبح واضحا انها حكومة محاصصة وأصدقاء وبيعقراط!!".

وأضاف، أنه "حتى الوزارات الأمنية لم تراعى فيها المهنية والكفاءة واستبعد ترشيحات القادة ابطال التحرير"، ماضياً إلى القول "للاسف لم يكترث المنتفجي ان حكومته اذا فشلت ستكون النتائج كارثية على العراق".

