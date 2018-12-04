الزوبعي: مدير نزاهة الانبار السابق من المحققين الجيدين ونطالب باطلاق سراحه فورا

الخليج 365/ بغداداكد النائب طلال الزوبعي، الثلاثاء، ان مدير نزاهة الانبار السابق من المحققين الجيدين، فيما طالب بطلاق سراحه فورا.

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس نزاهة الانبار السابق رائد الفهداوي كان من المحققين الجيدين وكشف عن الكثير من ملفات الفساد".

وطالب الزوبعي بـ"اطلاق سراحه فورا".

وأفاد مصدر امني في محافظة الانبار، امس الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت مدير نزاهة الانبار السابق، مبينا ان عملية الاعتقال جرت وفق مذكرة قبض صادرة بحقه.



فيما نظم عدد من محققي هيئة النزاهة في مديرية تحقيق بغداد، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية احتجاجا على ذلك.