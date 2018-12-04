عون يوجه دعوة لصالح لزيارة بيروت

الخليج 365/ بغدادوجه الرئيس اللبناني ميشيل عون، الثلاثاء، دعوة لرئيس الجمهوزرية برهم صالح لزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، فيما اشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان تجربة بلاده في تشكيل السلطة صعبة.

وقال باسيل في تصريح عقب لقائه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتابعته الخليج 365، "جئنا الى العراق لتسليم دعوة من الرئيس ميشيل عون الى رئيس الجمهورية برهم صالح لحضور القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت في كانون ثاني المقبل".



واضاف ان "العراق ولبنان انتهيا من الارهاب والبلدين يشكلان حكومتين جديدتين"، مشيرا الى ان "علاقتنا السياسية جيدة ننسق في الشأن العربي ولكننا نريد تعزيز السياحة والتجارة المتبادلة".

وتابع ان "أوجه الشبه بين العراق ولبنان كثيرة حيث ان البلدين انتصرنا على كل المؤامرات وحافظا على الوحدة"، مشيراً إلى أن "تجربتنا في تشكيل السلطة صعبة ولكنها ستنجح والبلدان يتجهان للاستقرار وسوريا أيضاً ستنتصر بوحدتها ونحن البلدان الثلاثة نواة المشرقية العربية".

ووصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة وبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين.

