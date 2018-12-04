الداخلية تعلن ضبط خمسة صهاريج لتهريب النفط في ديالى واعتقال سائقيها

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ضبط خمسة صهاريج لتهريب النفط في ديالى، مشيرة الى انه تم اعتقال سائقيها.

وقال المتاحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات شرطة الطاقة،التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط خمسة صهاريج لتهريب المشتقات النفطية والقاء القبض على سائقيها ضمن محافظة ديالى".



واضاف ان "هذا الواجب نفذ بالاشتراك مع أمن الأفراد، بعد ورود معلومات استخبارية"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".

يذكر ان بعض المناطق النفطية تشهد، بين فترة واخرى، عمليات ضبط مواقع لسرقة النفط الخام عبر صهاريج أو ربط انابيب محلية على الانبوب النفطي الناقل وخاصة بالمناطق النائية وقرب القرى لكونها تكون بعيدة عن مراقبة الاجهزة الامنية.