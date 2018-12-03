بالوثيقة.. إلزام الاطباء بطباعة الوصفة الطبية وتمنع الصيدليات من صرفها اذا كانت بخط اليد

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الخليج 365/ بغداد
قررت نقابة اطباء العراق، الاثنين، الزاء الاطباء بطباعة الوصفة الطبية وعدم كتابتها بخط اليد، فيما منعت الصيدليات من صرفها اذا كانت غير مطبوعة.
وتنشر الخليج 365 وثيقة صادرة من نقابة الاطباء قرر فيها مجلس النقابة بجلسته التي عقدت بتاريخ 1 كانون الاول 2018 طباعة الوصفة الطبية بواسطة الالة الطابعة، واشارت الى ان القرار جاء بسبب كثرة الشكاوى الواردة بشأن صعوبة قراءة الوصفة المكتوبة بخط اليد.
وشدد الوثيقة على انه لن تقبل اي وصفة طبية تكتب بخط اليد بعد تاريخ الاول من اذار 2019، وعلى الصيدليات كافة عدم صرف الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد بعد التاريخ اعلاه.
قررت نقابة اطباء العراق، الاثنين، الزاء الاطباء بطباعة الوصفة الطبية وعدم كتابتها بخط اليد، فيما منعت الصيدليات من صرفها اذا كانت غير مطبوعة.
وتنشر الخليج 365 وثيقة صادرة من نقابة الاطباء قرر فيها مجلس النقابة بجلسته التي عقدت بتاريخ 1 كانون الاول 2018 طباعة الوصفة الطبية بواسطة الالة الطابعة، واشارت الى ان القرار جاء بسبب كثرة الشكاوى الواردة بشأن صعوبة قراءة الوصفة المكتوبة بخط اليد.
وشدد الوثيقة على انه لن تقبل اي وصفة طبية تكتب بخط اليد بعد تاريخ الاول من اذار 2019، وعلى الصيدليات كافة عدم صرف الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد بعد التاريخ اعلاه.
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