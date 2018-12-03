رئاسة الجمهورية تنفي تقارير تتحدث عن مصاريف سفر وتعيينات

الخليج 365/ بغدادنفت رئاسة الجمهورية، الاثنين، تقارير تحدثت عن مصاريف سفر وتعيينات، واصفة تلك التقارير بأنها "ملفقة وكاذبة".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت تقارير ملفقة وكاذبة بالمطلق حول رئاسة الجمهورية، تتحدث عن مصاريف سفر وتعيينات مزعومة".

وأكدت الرئاسة في بيانها، "بطلان هذه الأكاذيب التي ليس لها أساس من الصحة"، متسائلة "كيف يمكن تصور وجود هكذا مصاريف لجولة إقليمية كانت معظمها على ضيافة الدول المضيفة، فضلا عن إنهاء زيارة دولة ما في يوم واحد والرجوع لارض الوطن بساعات متاخرة من الليل".



وتابع البيان، "انطلاقا من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة التوخي والدقة في نقل المعلومات، يؤكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية على بطلان هذه المعلومات وعدم صحتها بتاتا".وأجرى رئيس الجمهورية برهم صالح عددا من الزيارات الرسمية، خلال الشهر الماضي، تضمنت دول الجوار والاقليم.