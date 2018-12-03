مبعوث الامم المتحدة: العامري كان مناراً لعملنا في العراق

الخليج 365/ بغداداشاد مبعوث الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الاثنين، بدور رئيس تحالف الفتح هادي العامري في قتال تنظيم "داعش" ولملمة الاوضاع السياسية في البلد، معتبرا أن العامري كان بمثابة منارا لعمله بالعراق.

وقال المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه، اليوم، مبعوث الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش"، مبينا أن الجانبين بحثا عدة ملفات اهمها اكمال تشكيل الحكومة العراقية وسبل تعزيزها و وتقديم الدعم لها ، اضافة الى انفتاحها على المجتمع الدولي".



واعرب العامري، بحسب البيان، عن" شكره وامتنانه لكوبيتش بعد انتهاء تكليفه"، مثمنا "جهوده في دعم العراق"، مؤكدا في ذات الوقت انه "عمل بمهنية مع كل العراقيين دون تمييز سياسي او طائفي او عرقي".

وذكر البيان أن كوبيتش "أشاد بدور العامري وجهوده في محاربة داعش، وبدوره الكبير في تشكيل الحكومة ولملمة الاوضاع السياسية في البلد".

ونقل البيان عن كوبيتش قوله، ان "العامري كان بمثابة منارا له في عمله بالعراق".

