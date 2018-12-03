التربية تعلن ضوابط تحسين المعدل لطلبة السادس الاعدادي

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن ضوابط تحسين المعدل لطلبة السادس الاعدادي، مشيرة الى أن التقديم سيكون حتى نهاية العشرين من الشهر الحالي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "اتفاقا جرى بين وزارة التربية ووزارة التعليم وبعد اجتماع وزرائها عن ضوابط تحسين المعدل لطلبة السادس الاعدادي لخريجين سنة 2017/2018".

وبينت الوزارة انه "يحق للطالب الناجح من المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2017/2018 ان يعيد السنة الدراسية في الصف السادس الاعدادي في الدراسة المسائية او الدوام بالاستضافة في المدارس الصباحية او الدوام بالانتساب لتحسين معدله اذا لم يكن راغبا بالقبول الذي ظهر له او لم يقتنع بالمعدل الذي حصل علية ، او ترشح الطالب للقبول المركزي للسنة القادمة على اساس معدله الجديد الذي سيحصل علية بعد التمتع بفرصته لتحسين المعدل في السنة الدراسية 2018/2019 ويعد قبوله السابق لاغيا".



واضافت انه "لايحق للطالب لاخذ بقبوله المركزي السابق بعد تمتعه بفرصة تحسين المعدل سواء كانت نتيجته النجاح او الرسوب ، وتعتبر الدرجات التي حصل عليها طالب تحسين المعدل للعام الدراسي 2017/2018 ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدراسي 2018/2019 ، وينظم تعهد خطي يوقع من قبل الطالب وولي امره لتوثيق ماورده اعلاه في تكون اخر موعد لطلب التحسين المعدل هو 20/12/2018".