المرور تضبط سائق "سايبا" حوّل سيارته الى مركبة حمل

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية السيطرة والمخابرة في المرور، الاثنين، ضبط سائق سيارة اجرة كان يضع حملا كبيرا غير مسموح به فوق سيارته نوع "سايبا" وسط بغداد.

وقال مدير المديرية العميد حيدر القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم ضبط المخالف سائق المركبة الاجرة نوع سايبا والتي تحولت بقدرة قادر من مركبة لنقل الركاب الى مركبة لنقل البضائع ضمن تقاطع الحرية في الكرادة ضاربا عرض الحائط كل التعليمات المرورية وسلامة بقية مستخدمي الطريق وكأنه يستخدم الطريق بمفرده".



واضاف القصاب، أنه "تم ارساله الى مقر قاطع مرور الكرادة لحجز مركبته واتخاذ بقية الاجراءات القانونية بحقه، واتمنى ان لا نرى هكذا مخالفات ترتكب مستقبلا متناسيا ان الطريق وسلامته مسؤولية الجميع".