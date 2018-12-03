الخليج 365/ بغداد
اعلنت مديرية السيطرة والمخابرة في المرور، الاثنين، ضبط سائق سيارة اجرة كان يضع حملا كبيرا غير مسموح به فوق سيارته نوع "سايبا" وسط بغداد.
وقال مدير المديرية العميد حيدر القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم ضبط المخالف سائق المركبة الاجرة نوع سايبا والتي تحولت بقدرة قادر من مركبة لنقل الركاب الى مركبة لنقل البضائع ضمن تقاطع الحرية في الكرادة ضاربا عرض الحائط كل التعليمات المرورية وسلامة بقية مستخدمي الطريق وكأنه يستخدم الطريق بمفرده".
واضاف القصاب، أنه "تم ارساله الى مقر قاطع مرور الكرادة لحجز مركبته واتخاذ بقية الاجراءات القانونية بحقه، واتمنى ان لا نرى هكذا مخالفات ترتكب مستقبلا متناسيا ان الطريق وسلامته مسؤولية الجميع".
اعلنت مديرية السيطرة والمخابرة في المرور، الاثنين، ضبط سائق سيارة اجرة كان يضع حملا كبيرا غير مسموح به فوق سيارته نوع "سايبا" وسط بغداد.
وقال مدير المديرية العميد حيدر القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم ضبط المخالف سائق المركبة الاجرة نوع سايبا والتي تحولت بقدرة قادر من مركبة لنقل الركاب الى مركبة لنقل البضائع ضمن تقاطع الحرية في الكرادة ضاربا عرض الحائط كل التعليمات المرورية وسلامة بقية مستخدمي الطريق وكأنه يستخدم الطريق بمفرده".
واضاف القصاب، أنه "تم ارساله الى مقر قاطع مرور الكرادة لحجز مركبته واتخاذ بقية الاجراءات القانونية بحقه، واتمنى ان لا نرى هكذا مخالفات ترتكب مستقبلا متناسيا ان الطريق وسلامته مسؤولية الجميع".
شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضبط سائق "سايبا" حوّل سيارته الى مركبة حمل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .