بالفيديو: مجلس نينوى يعلن تعطيل الدوام في المدارس واستمراره في الدوائر الاخرى

تتوالى الأزمات على محافظة نينوى وآخرها سيول مدمّرة ضربت مدنها بعد موجة غزيرة من الأمطار، بدأت تهطل منذ فجر أمس وتحولت إلى سيول في الكثير المناطق الامر الذي دعا الى اعلان حالة الاستنفار القصوى وتعطيل الدوام الرسمي في أغلب دوائرها.

السيول القادمة من اطراف الموصل تسبّبت بإنهيار معبر المثنى الترابي وقطع طريق تلعفر فيما وصل ارتفاع المياه في وادي الكصب الى سبعة امتار وسط تحذيرات بالابتعاد عن ممر الوادي. وبحسب صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المياه التي تجمعت من سيول الامطار الساقطة على المدينة دخلت الى المحال التجارية والمنازل السكنية، فيما ارتفع منسوب المياه في الجانب الايمن من الموصل حتى وصل الى اكثر من نصف متر في الاحياء القريبة على نهر دجلة، بينما شهد الجانب الايسر ايضا فيضانات كبيرة.



وعلى ضوء هذه الاحداث، اعلن مجلس محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في المحافظة بسبب غزارة الامطار وسط توجيهات التربية بمتابعة مدراء المدارس مدارسهم للحفاظ عليها، فيما اشار الى استمرار باقي الدوائر الاخرى واستنفار كافة الياتها وكوادرها لتصريف مياه الامطار الغزيرة التي هطلت والمتوقع هطولها.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن ثلاثة اشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم فيما اصيب خمسة اخرون نتيجة الامطار التي هطلت وما خلفتها من فيضانات في مدينة الموصل خاصة الاحياء القديمة اذ ان اغلب منازلها ايلة للسقوط.

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