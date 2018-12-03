وصول وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى بغداد

الخليج 365/ بغدادوصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في خبر تابعته الخليج 365، أن "وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والوفد المرافق له وصل إلى بغداد في زيارة رسمية".

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أكد خلال لقائه وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري، الثلاثاء (16 تشرين الأول 2018)، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

