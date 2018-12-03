كتلة نيابية: عبد المهدي سيعرض الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية في جلسة الغد

الخليج 365/ بغدادأكدت كتلة "عطاء" النيابية، الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعرض فالح الفياض كمرشح لتولي وزارة الداخلية أمام مجلس النواب في جلسة يوم غد.

وقال رئيس الكتلة حيدر الفوادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعرض فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية على البرلمان لإكمال كابينته الحكومية غدااً الثلاثاء".

ولفت الفوادي، إلى أن "الأجواء داخل البرلمان تشير بشكل واضح عزم الكتل السياسية على اختيار فالح الفياض وزيراً للداخلية".



وأضاف، أن "علينا احترام الأطر القانونية والدستورية، وهذا لا يعني أن يكون هناك كسر إرادة لطرف دون طرف آخر بل على العكس هذا يدل على أن القوى السياسية تحترم الدستور والقانون".

وكان النائب عن كتلة "عطاء" النيابية منصور مرعيد اتهم، الخميس (29 تشرين الثاني 2018)، بعض الكتل السياسية الرافضة لترشيح الفياض ل‍وزارة الداخلية بمحاولة "افشال الحكومة"، معتبرا انها لاتريد مصلحة البلد، فيما دعاها الى اعلان الاسباب الحقيقية وعدم الضغط في "الكواليس".

