المالكي يؤكد حرص العراق على تجنيب المنطقة من حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للسفير المصري في العراق علاء موسى، الأحد، حرص العراق على تجنيب المنطقة من حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



ولفت المالكي، بحسب البيان، إلى "حرص العراق على تجنيب المنطقة من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التي تشهدها حاليا"، مؤكدا على "أهمية تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي ، وتكثيف آليات التنسيق من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة".