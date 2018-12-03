الديمقراطي يختار مسرور البارزاني رئيسا لمجلس وزراء اقليم كردستان

الخليج 365/ بغداداعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، عن ترشيح النائب الاول لرئاسة الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة اقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة للاقليم.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده في بيرمام عقب اجتماع لقيادة الديمقراطي الكردستاني، وتابعته الخليج 365، "سنبدأ مباحثات خلال الايام المقبلة مع الاطراف والجهات سياسية في اقليم كردستان حول تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم"، مبينا ان "قيادة الحزب قررت تشكيل لجنة لهذا الشأن".



واضاف ان "قيادة الحزب قدمت مقترحا بترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة اقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء الاقليم في التشكيلة الحكومية الجديدة"، مشيرا الى ان "هذا المقترح سيتم عرضه على باقي الاطراف والجهات السياسية في كردستان".