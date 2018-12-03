تحقيق الكرخ: القبض على مخبر ادلى بمعلومات مزيفة لتحقيق مآرب شخصية

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، الاثنين، اعترافات مخبر أدلى بمعومات مزيفة حول وجود أسلحة بحوزة احد الأشخاص بالاتفاق مع زوجة الأخير لوجود علاقة غرامية بينهم.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مخبرا قدم معلومات تفيد بوجود رمانات يدوية بحوزة احد الاشخاص في الدراجة التي يقودها"، مبينا انه "تم القبض عليه بناء على هذه المعلومات".
واضاف ان "المحكمة استدعت المخبر وبعد التعمق بالتحقيق استطاعت ان تكشف ملابسات الحادث بعد ان تبين أن المخبر هو من قام بوضع الرمانات في دراجة الشخص بالاتفاق مع زوجته كونهما مرتبطين بعلاقة غير مشروعة".
واشار الى ان "المحكمة افرجت عن الزوج ووقفت المخبر وصدقت اعترافاته واتخاذ الاجراءات بحقه كافة وفقاً لاحكام المادة 243 من قانون العقوبات".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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