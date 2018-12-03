بالصور.. اكثر من مليون زائر يحييون ذكرى استشهاد سعيد بن جبير بواسط

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الخليج 365/ واسط
احيا أكثر من مليون زائر، الاثنين، ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير في واسط.
وكان سعيد بن جبير مناهضًا للحجاج بن يوسف الثقفي أحد أمراء بني أمية، فأمر الحجاج بالقبض عليه، فلما مثل بين يديه قام بقطع راسه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول عام 95 هجري وله من العمر تسع وخمسون سنة.
احيا أكثر من مليون زائر، الاثنين، ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير في واسط.
وقال مراسل الخليج 365، ان أكثر من مليون زائر احيوا ذكرى استشهاد التابعي الجليل سعيد بن جبير في واسط.
واضاف المراسل ان ذلك جاء وسط اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي طارئ.
وكان سعيد بن جبير مناهضًا للحجاج بن يوسف الثقفي أحد أمراء بني أمية، فأمر الحجاج بالقبض عليه، فلما مثل بين يديه قام بقطع راسه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول عام 95 هجري وله من العمر تسع وخمسون سنة.
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