الانواء الجوية: امطار وعواصف رعدية خلال الايام الثلاثة المقبلة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى من البلاد ليوم غد الثلاثاء غائم مع تساقط امطار وفرصة لحدوث عواصف رعية أحيانا، وسترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم مصحوب بتساقط الامطار مع حدوث عواصف رعدية احيانا مع فرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية وانخفاض قليل لدرجات الحرارة عن اليوم السابق".



وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى غائم مصحوب بتساقط امطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية أحيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة في اقسامها الجبلية مع فرصة لتساقط الثلوج فيها مع عواصف رعدية أحيانا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا بعد الظهر في اقسامها الغربية الى غائم جزئي".

وتابعت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى في اقسامها الشرقية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة وفي الاقسام الغربية يكون الطقس بين غائم جزئي وغائم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا"، موضحة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط الامطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية فيها مع تساقط الثلوج في اقسامها الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط امطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

يذكر ان البلاد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين الى تساقط امطار غزيرة أدت الى حدوث سيول كبيرة والى غرق بعض المناطق فيها.

