الاعدام لارهابي جهز انتحاريا استهدف مقهى شعبي في بغداد

الخليج 365/ بغداداصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي جهز انتحاريا فجر نفسه على مقهى شعبي في منطقة حي القاهرة ببغداد ما أدى الى سقوط العشرات من المدنيين.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية ارهابي اعترف بتجهيز انتحاري أقدم على تفجير نفسه على مقهى شعبي في منطقة القاهرة وادى الى استشهاد العشرات من المدنين".



وأضاف أن "الإرهابي اعترف أيضا على تكوينه عصابة إرهابية مسلحة تهدف الى تعريض حياة الناس للخطر"، لافتا إلى أن "المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت ضده".

وتابع المجلس أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

