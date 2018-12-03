العدل تفرج عن 442 نزيلاً خلال الشهر الماضي

الخليج 365/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الاثنين، الإفراح عن 442 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي بينهم 58 نزيلاً مشمولاً بالعفو العام.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 442 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 58 مشمولاً بالعفو العام، و49 من النساء و393 من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".
أعلنت وزارة العدل، الاثنين، الإفراح عن 442 نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي بينهم 58 نزيلاً مشمولاً بالعفو العام.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 442 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 58 مشمولاً بالعفو العام، و49 من النساء و393 من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".
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