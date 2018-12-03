الحلبوسي وكوبيتش يؤكدان احترام خيارات عبد المهدي بترشيح الشخصيات المناسبة للوزارات

الخليج 365/ بغداداكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، الاثنين، احترام خيارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح الشخصيات المناسبة للوزارات.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية، ومنها دعم مجلس النواب لعمل الحكومة، وضرورة تعاون الكتل السياسية؛ من أجل تقديم خطوات حقيقية لتحسين الأوضاع في البلاد، من خلال إكمال الكابينة الحكومية وإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة".



واضاف ان "الجانبين شددا على ضرورة التزام القوى السياسية المختلفة بطموح المرجعية الدينية العليا، من خلال احترام خيارات رئيس الوزراء بترشيح الشخصيات المناسبة لإكمال الكابينة الحكومية، وتظافر الجهود التشريعية والتنفيذية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في كل المجالات، وتوفير فرص العمل، وتفعيل الاستثمار، وغلق ملف النزوح من خلال توفير الإمكانات لإعادة النازحين وإعادة الإعمار والاستقرار في المحافظات المحررة وتطبيق المصالحة الوطنية والمجتمعية".

وثمن الحلبوسي "جهود الأمم المتحدة في العراق بدعمها آليات ومسار الديمقراطية بالبلاد"، مؤكدا في الوقت نفسه "أهمية تشجيع الأمم المتحدة للمستثمرين بالعمل في العراق وفي المجالات كافة، للنهوض بالواقع الاقتصادي".

