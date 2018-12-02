الصجري يطلق حملة لإعادة تأهيل ناحية الصينية في صلاح الدين

الخليج 365/ بغداداطلق النائب عن محافظة صلاح الدين علي الصجري، الاحد، حملة "من اجل مدينتي اجمل وأنظف" دعا فيها شباب ناحية الصينية الى تشكيل فرق تطوعية مدعومة من مكتبه والبدء بازالة مخلفات الحرب وتنظيف شوارع المدينة وتنظيم مداخلها وإعادة وتأهيل ما دمره الاٍرهاب.

وقال الصجري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "حملة من اجل مدينتي اجمل وأنظف لن تتوقف عند هذا الحد بل سنستمر الى ان تعود الصينية أفضل مما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤ ومن هنا ادعو شباب الناحية الى تشكيل فرق مدعومة بكل ما يتطلبه العمل ومساندة بلدية المدينة وكوادرها الخدمية".



ودعا الصجري، الجميع الى "التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد وإعادة ما دمره الاٍرهاب انطلاقاً من حملات التنظيف الى الإعمار والأمن والاستقرار، وعازمون بقوة الله وابناء شعبنا على اعادة الحياة الى مدننا المدمرة وانصاف اَهلها وتعويض المتضررين منهم".