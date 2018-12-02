عبد المهدي يؤكد ضرورة تعزيز مكانة وامتيازات جواز السفر العراقي

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ضرورة تعزيز مكانة وامتيازات جواز السفر العراقي بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد، اليوم، اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا أن المجلس "ناقش القضايا المطروحة في جدول الاعمال وفي مقدمتها توجيه رئيس الوزراء بتنظيم واجبات مديرية الحمايات الشخصية ووضع ضوابط واضحة لعملها بمايحقق الاهداف المرجوة منها ووفق الاحتياجات الضرورية، واصدر القرار اللازم بشأنها".



واضاف البيان أن رئيس الوزراء "اطلع خلال الاجتماع على شرح مفصل عن منظومة مشروع منح سمات الدخول الالكترونية التجريبي وفق المواصفات العالمية وبمايحقق الانسايبة والسرعة والأمان وتسهيل الاجراءات"، مبينا أن عبد المهدي "بارك الجهد الوطني في مجال اعداد مشروع تسهيل منح التأشيرات ، موجها بالعمل على توسيعه مستقبلا".

واشار عبد المهدي في الوقت ذاته الى "ضرورة تعزيز مكانة وامتيازات جواز السفر العراقي بالتعاون بين جميع الجهات المعنية"، بحسب بيان مكتبه.

ولفت البيان الى أن المجلس "اجرى تقييما للوضع الامني بشكل عام وفي محافظة نينوى خصوصا، ومواضيع عقود تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، اضافة الى مناقشة مواضيع تتعلق بشؤون الاقامة والجهات المسؤولة عنها"، موضحا أن مجلس الامن الوطني "ختم اجتماعه بمراجعة بعض الاجراءات المتخذة بفتح المنطقة الخضراء".