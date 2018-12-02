‎التربية ترد على ما نشر حول مادة الرياضيات للثالث المتوسط

الخليج 365/ بغدادردت وزارة ‎التربية، الاحد، على ما نشر في وسائل الاعلام بخصوص كتاب مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط والاشكالية الموجودة فيه، داعية الى توخي الدقة عند نشر الاخبار المتعلقة بالوزارة والتأكد من مصدرها حفاظاً على العملية التربوية ورصانتها .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "المديرية العامة للمناهج المديرية بينت مسألة طباعة الكتب التي عرض التقرير عليها، بقيام الوزارة بإعادة الكتب الدراسية سنوياً وهذا من واجباتها ان تقدم لأبنائها الطلبة كل عام كتاباً جديداً نظيفاً يليق به"، معللة السبب بأن "الكتاب معرض للاستهلاك والعبث بالإضافة الى سوء الاستخدام، وهذا فرق بين اعادة الطبع وتأليف الكتاب الذي يجهلهُ الكثيرون فالطباعة تختلف عن التاليف" .



وفي السياق ذاته نوه، البيان، "بوجود هذه الأخطاء التي لا تتعدى ان تكون مطبعية وملاحظات لتبسيط الحل وأخرى لغوية وفنية وهذا الامر يحصل في الكتب المدرسية في بعض الدول، حيث يتم وضع في نهاية كل كتاب مدرسي صفحتين فارغتين بيضاء تُخصص لتدوين الأخطاء والملاحظات ان وجدت من قبل المعنيين".

وفيما يخص كثرة الاسئلة العلمية حول موضوع المبرهنة والتمرين، قال البيان، إن "المديرية عمدت على وضعها لغرض توفير مهاره للطلاب في فهم العمليات الرياضية وهذه معايير عالية".

وكانت وزارة التربية، قد حددت وجود بعض الاخطاء في كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط طبعة 2018، ووجهت بتصحيح تلك الاخطاء.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل اعلام، وثائق صادرة من وزارة التربية تحدد فيها الاخطاء الموجودة في طبعة هذا الكتاب.

